Gli occhi delle big di Premier su Elliot Anderson ma il Nottingham chiede almeno 100 milioni

Manchester United e Newcastle figurano tra i numerosi top club che stanno monitorando con attenzione Elliot Anderson, centrocampista rivelazione del Nottingham Forest. L’interesse dei Red Devils è già stato registrato, e anche i Magpies - squadra in cui Anderson è cresciuto calcisticamente - restano vigili sulla situazione.

Il Nottingham Forest, pienamente consapevole delle attenzioni sul proprio talento, considera il giocatore un elemento chiave del progetto tecnico. Per un eventuale trasferimento nella prossima finestra estiva, la valutazione si aggira intorno ai 100-120 milioni di sterline. Non è presente alcuna clausola rescissoria nel contratto del centrocampista, il che lascia spazio a una vera e propria asta di mercato tra i principali club della Premier League.

Elliott Anderson è un centrocampista inglese classe 2002. Nella scorsa stagione è sceso in campo con la maglia del Nottingham Forest per 42 volte in tutte le competizioni, mettendo a referto anche due gol e sei assist. Quest'anno, invece, 12 presenze e un assist per lui, nel difficile inizio di stagione dei Tricky Trees. Il centrocampista ha messo a referto anche quattro presenze con la Nazionale inglese.