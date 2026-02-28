Derby di Manchester sul mercato: City e United si contendono la rivelazione del Nottingham

Il prossimo derby potrebbe giocarsi lontano dal campo. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Manchester City e Manchester United avrebbero acceso i riflettori su Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest.

Il 23enne inglese sarebbe finito in cima alle rispettive liste per la prossima sessione estiva, con entrambi i club pronti a valutare un affondo. Le sue prestazioni in Premier League hanno convinto gli osservatori di City e United, che vedono in Anderson un profilo giovane ma già pronto per un salto di qualità.

Il Nottingham Forest, dal canto suo, è consapevole dell’interesse crescente e sa che l’estate potrebbe trasformarsi in un banco di prova importante per trattenere uno dei suoi elementi più promettenti. La sensazione è che la sfida tra le due potenze di Manchester sia appena iniziata: il mercato, come spesso accade, promette scintille.