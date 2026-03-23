Inghilterra, riecco White: assente dal 2022, torna con Tuchel. Barnes ha rifiutato la Scozia
Alla fine Ben White torna in nazionale inglese. Il difensore dell'Arsenal, inizialmente escluso dal CT Tuchel, ha ricevuto la sua prima convocazione con i Tre Leoni dal novembre 2022: sostituirà l'infortunato Jarell Quansah per le sfide contro Uruguay e Giappone. Insieme a lui, entra nel gruppo anche Harvey Barnes al posto di Eberechi Eze, ko da prima della finale di Carabao Cup per un problema al polpaccio.
White non vestiva la maglia dell'Inghilterra dal Mondiale in Qatar, quando lasciò il ritiro dopo un presunto scontro con l'allora vice di Southgate, Steve Holland. Dopo aver rifiutato le convocazioni per Euro 2024, il dialogo con Tuchel iniziato lo scorso febbraio ha portato alla fumata bianca e al grande rientro nei ranghi della Nazionale. Già a maggio 2025, il terzino aveva espresso il desiderio di tornare: "Sono decisamente a disposizione. Ho parlato con Tuchel, è un uomo molto onesto e gentile".
Quanto a Barnes, la convocazione dell'esterno del Newcastle arriva appena un mese dopo il suo definitivo "no" alla Scozia. Nonostante potesse giocare per la nazionale di Steve Clarke grazie ai nonni materni, il 28enne ha preferito l'Inghilterra.
La lista dei convocati aggiornata
Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford, Aaron Ramsdale, Jason Steele.
Difensori: Dan Burn, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Harry Maguire, Nico O'Reilly, Ben White, Djed Spence, John Stones, Fikayo Tomori.
Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, James Garner, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers, Adam Wharton.
Attaccanti: Jarrod Bowen, Dominic Calvert-Lewin, Harvey Barnes, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Dominic Solanke.
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