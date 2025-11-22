Barnes eroe ed MVP del Newcastle, mette il City ko: "Terribile l'attesa di 2 minuti al VAR"

Il Newcastle tenta la risalita. L'avvio di stagione è andato a rilento, ma la vittoria (2-1) sul Manchester City di oggi potrebbe fungere da slancio diretto per la scalata in classifica, visto che i Magpies hanno agganciato l'Everton al tredicesimo posto in Premier League. Una partita ad altissima intensità, tra le polemiche arbitrali e un Pep Guardiola fuori di sé al triplice fischio del match del St' James Park, con Harvey Barnes al settimo cielo per essere stato MVP della partita con una doppietta.

L’attaccante del Newcastle ha parlato con i giornalisti della BBC a fine gara: "È una sensazione fantastica essere il match-winner] Non credo di essere stato l’uomo più popolare all’intervallo, sono felice di essermi rifatto nel secondo tempo con un paio di bei gol ed è stata una grande vittoria per noi. Speriamo che, dopo il risultato di oggi, possiamo proseguire e iniziare una buona serie". A proposito del secondo gol della gara, molto discusso: "Si tratta solo di aggiustarsi e trovare in qualsiasi modo il modo di far entrare la palla", ha esordito.

"È terribile quella attesa di due minuti per il VAR, ma sono stato felice quando è stato convalidato perché ci ha permesso di rientrare in partita", ha ripercorso i momenti di tensione. "Abbiamo mostrato un buon carattere per tornare di nuovo in vantaggio. È una grande vittoria per noi, davvero. Ottenere un risultato contro una squadra di altissimo livello ti dà ancora più fiducia".