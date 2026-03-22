"Farà la risonanza, è il polpaccio". Eze va ko, l'Inghilterra chiama il suo sostituto per marzo

Sarà Harvey Barnes, l'ala del Newcastle, a raggiungere la Nazionale inglese come sostituto dell'infortunato Eberechi Eze. Il numero 10 dell'Arsenal, infatti, è rimasto fuori dall'undici titolare di Arteta nella sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Manchester City quest'oggi a causa di un infortunio al polpaccio, e si è ora ritirato dalla squadra di Thomas Tuchel.

Barnes, 28 anni, otterrebbe la sua seconda convocazione con l'Inghilterra a sei anni dalla prima. La sua ultima presenza nel gruppo dei Tre Leoni risale all'ottobre 2020, quando ottenne la sua unica presenza in un'amichevole contro il Galles. Ha confermato il forfait di Eze anche Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, al termine del match perso contro Guardiola e il Manchester City (0-2).

"Dobbiamo fare un'altra risonanza magnetica tra 6-7 giorni… aspettiamo e vediamo i risultati", le parole del tecnico spagnolo rilasciate in conferenza stampa. "È il suo polpaccio", la precisazione data. Un infortunio rimediato in occasione della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Se ora i Gunners avranno la pausa nazionali, Eze si perderà gli impegni con l'Inghilterra tra l'Uruguay il 27 marzo e il Giappone il 31 marzo. Entrambe le partite tra l'altro in programma allo stadio di Wembley, teatro del ko incassato in finale di Carabao Cup questa sera dall'Arsenal.