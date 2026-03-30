Inghilterra, Tuchel: "Insensato trattenere Rice e Saka. Più forti noi o la Francia? Non lo so..."

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Giappone, rispondendo così a chi gli ha chiesto se fosse più forte la sua Nazionale o la Francia: "Non lo so. Non si possono fare paragoni, avete visto la nostra formazione e l'avversario, è solo marzo. Siamo contenti di come abbiamo svolto il nostro ritiro finora. So che non è stata una partita piacevole da guardare, ma so che abbiamo giocato contro una squadra ben allenata e contro la migliore formazione possibile dell'Uruguay. Pensate che il Brasile non sarà pronto a giugno? Io credo di sì. Una volta arrivati, non si pensa a marzo. Saremo pronti".

Stones è stato a lungo infortunato, che ne pensa della situazione che si è creata ora?

"Non è l'ideale né per John né per noi. John era molto dispiaciuto per questo piccolo incidente, non un infortunio grave. Visto il suo passato, dovevamo essere prudenti, non aveva senso forzarlo e provare cose che avrebbero potuto peggiorare la situazione. Ha molta fiducia in me, è un giocatore chiave per noi, sia da titolare che da subentrante. La sua qualità, la sua mentalità e la sua personalità, il suo modo di essere, sono elementi fondamentali per i miei piani. Come tutti, deve essere in forma, non ci sono eccezioni. Vedremo come si evolverà".

Si aspettava di più da qualcuno? In molti hanno lasciato il ritiro.

"Non sono deluso dai giocatori. È la realtà della stagione, la realtà di fine marzo, la realtà di giocatori impegnati in più di una competizione. Li aiuta a tornare nei loro club e a dare il massimo. Vogliamo questo, ma è anche il nostro ultimo ritiro prima della tournée in America, quindi vogliamo riavvicinarci ai nostri principi. Non sono arrabbiato o deluso dai giocatori. Ho avuto la sensazione che tutti non vedessero l'ora di venire. Alcuni giocatori infortunati sono persino rimasti per sottoporsi alle cure, il che dimostra che vogliono stare con il gruppo. Nessuno se n'è andato subito, c'è un ottimo spirito ed è così che dovrebbe essere. Abbiamo giocatori in ritiro che hanno già giocato più minuti rispetto alla scorsa stagione, quindi c'è una certa preoccupazione. I giocatori si meritano una pausa mentale dal calcio, e abbiamo potuto constatare l'energia con cui sono tornati in ritiro in un ambiente nuovo".

Rice e Saka hanno fatto ritorno all'Arsenal, così come Madueke.

"Noni non avrebbe potuto giocare, si fermerà qualche giorno. Gli altri due volevano disperatamente giocare per chiarire la situazione, ma non aveva senso correre il rischio. Se fosse stata l'ultima partita della stagione li avremmo tenuti, ma in questo momento non aveva senso. Il rischio di farlo era troppo elevato. Entrambi mostravano evidenti segni di malessere durante la visita medica. Non aveva assolutamente senso che rimanessero in ospedale".