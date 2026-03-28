Inghilterra, solo pari. Tuchel scocciato: "Continuo a pensare non fosse rigore per l'Uruguay"

È finita con tanta amarezza in bocca la sfida amichevole per l'Inghilterra contro l'Uruguay. Un rigore all'ultimo minuto realizzato da Valverde ha chiuso il match 1-1 a Wembley, di fronte ai supporter dei Tre Leoni. Inutile la rete di Ben White, al suo ritorno in nazionale dopo quattro anni, ma buon test in vista dei Mondiali 2026. "Sono assolutamente soddisfatto della nostra prestazione", ha commentato Thomas Tuchel in conferenza stampa. "Mi è piaciuto come abbiamo dato vita alla struttura di gioco. Ci abbiamo provato e riprovato, e credo che nel complesso siamo stati la squadra migliore".

"Abbiamo avuto alcune grandi occasioni da palla ferma. La più nitida è stata quella di Dominic Calvert-Lewin dopo 60 minuti. Poi siamo stati costretti ai cambi: abbiamo perso Noni Madueke e Phil Foden per infortunio, ed è stato un duro colpo", ha ammesso il CT. "In seguito abbiamo inserito molti nuovi giocatori e cambiato molto l'assetto; nonostante tutto questo, sono molto grato per il test e felice della prestazione. La competizione per entrare nella rosa dei Mondiali di quest'estate è alta, come ha ribadito il boss dell'Inghilterra prima del ritiro di marzo".

Svelando un retroscena curioso con il suo diretto avversario in panchina: "Sapevamo che era un avversario difficile. Bielsa mi aveva detto mesi fa che sarebbe arrivato con la sua formazione migliore, che avrebbe preso l'impegno molto seriamente e che forse non avrebbe fatto cambi. Ne eravamo ben consapevoli". invece sulla rete di White dell'Arsenal, Tuchel ha commentato: "Troppo bello per essere vero, quando ha segnato quello che sembrava il gol vittoria ma che poi non lo è stato. E alla fine, forse è stato un po' troppo irruento nelle sue azioni difensive, ma continuo a pensare che non fosse rigore. Sarebbe stato bello mantenere la porta inviolata e ottenere un'altra vittoria, ma questo non cambierà la mia opinione su di loro".