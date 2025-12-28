Globe Soccer Awards 2025, premi alla carriera per Andres Iniesta e Hidetoshi Nakata

Tra i premi consegnati a Dubai nel corso della sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025, che si è tenuta questo pomeriggio, sono stati insigniti con un riconoscimento alla carriera anche l’ex centrocampista spagnolo fuoriclasse del Barcellona Andres Iniesta e il giapponese che in Italia ha vestito le maglie di Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina, Hidetoshi Nakata.

A salire sul palco è stato Iniesta, che ha detto: “È un piacere ricevere questo trofeo in un momento così speciale. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto per tanti anni; per me, la cosa più importante è il rispetto dei tifosi. Il calcio è la mia passione e sono molto fortunato ad aver giocato per così tanti anni”.