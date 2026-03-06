Marocco, Iniesta nello staff di Ouahbi? La Federazione pensa anche a Xavi per il futuro

Nello staff della nazionale marocchina, dopo l'addio di Walid Regragui e la nomina a CT di Mohamed Ouahbi, dovrebbe entrare a far parte anche Andres Iniesta. La leggenda del Barcellona e della Spagna, però, non ha ancora raggiunto un accordo con la Federazione, nonostante fosse pronto un comunicato ufficiale per annunciarne l’ingaggio.

L’accordo non è stato finalizzato e si dovrà attendere per capire se lo spagnolo accetterà le proposte avanzate negli ultimi giorni. Con Ouahbi ci sarà sicuramente Joao Sacramento, già vice allenatore di Paris Saint-Germain, Roma e Tottenham e storico collaboratore di José Mourinho. Iniesta era stato accostato al ruolo di direttore sportivo della nazionale, ma il suo coinvolgimento resta un punto interrogativo. Al contempo, il nome più caldo per il futuro a lungo termine resta quello di Xavi, considerato il favorito per guidare il Marocco dopo la Coppa del Mondo. Come sottolinea Marca, Xavi non era propenso a entrare in un progetto a metà percorso, motivo per cui Ouahbi sarebbe stato scelto solo come soluzione temporanea. A seconda dei risultato che il Marocco otterrà al Mondiale, lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente nei piani della federazione.

Resta quindi da vedere se, a breve o medio termine, Iniesta e Xavi potranno riformare la coppia per guidare il calcio marocchino verso una nuova era, unendo esperienza internazionale e leadership tecnica per far crescere i Leoni dell’Atlante.