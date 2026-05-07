Iñigo Perez scrive la storia a 38 anni e porta il Rayo alla prima finale europea di sempre
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Alla seconda partecipazione europea di sempre, il Rayo Vallecano riscrive la propria storia e raggiunge la finale di Conference League battendo prima all'andata e poi al ritorno lo Strasburgo. Adesso se la vedrà contro il Crystal Palace, nell'ultimo capitolo in programma alla Red Bull Arena il 27 maggio a partire dalle ore 21:00
Un traguardo reso ancor più significativo se si pensa che alla guida del club ci sia il giovanissimo Iñigo Perez, alla guida del club dal 2024 e capace di scrivere il proprio nome non solo nella storia del Rayo Vallecano, ma di tutte le competizioni UEFA. Con i suoi 38 anni di età, infatti, Inigo Perez si tratta del più giovane allenatore di sempre ad aver raggiunto una finale di una gara di Conference League.
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