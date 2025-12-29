Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane allenatore

Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane allenatoreTUTTO mercato WEB
© foto di Alterphotos/Image Sport
Oggi alle 09:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Rayo Vallecano non dimenticherà mai il 2025. È stato un anno storico, segnato dal ritorno in Europa a distanza di venticinque anni grazie a uno straordinario cammino in Liga. Il grande artefice di questo traguardo è Inigo Perez, l’allenatore che ha guidato i franjirrojos fino all’ottavo posto, eguagliando il miglior piazzamento di sempre del club e conquistando l’accesso ai preliminari di Conference League. Il 24 maggio, pochi istanti prima dell’invasione di campo dei tifosi festanti, l’immagine simbolo della stagione: Pérez che festeggia abbracciando Trejo, circondato da un gruppo che non ha mai smesso di credere in lui.

Nonostante la giovane età, il tecnico 37enne ha imposto idee chiare e riconoscibili, trasformando il Rayo in una macchina quasi perfetta. Pressing alto, intensità, velocità e verticalità hanno definito l’identità di una formazione costruita a immagine del suo tecnico. Un lavoro che ha valorizzato diversi giocatori, su tutti Jorge de Frutos, arrivato fino al debutto con la Nazionale spagnola. I risultati non sono passati inosservati: in estate il suo nome è stato accostato a club come l’Osasuna e persino a squadre di Premier League, dove il suo amico e mentore Andoni Iraola ha cercato più volte di trascinarlo. Perez, però, ha scelto di restare a Vallecas per vivere l’avventura europea. Una scommessa vincente.

Il Rayo chiuderà il 2025 al quindicesimo posto, tre punti sopra la zona retrocessione, dopo aver pareggiato contro Barcellona, Real Madrid e Betis. In Conference League, invece, il cammino è stato eccellente: qualificazione diretta agli ottavi con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. "In Europa ci meritiamo un 9", ha ammesso il tecnico. E il sogno continua anche in Copa del Rey. La gestione delle rotazioni, il coinvolgimento di tutta la rosa e un carattere forte hanno conquistato tifosi e spogliatoio. Il vero miracolo, ora, potrebbe essere trattenerlo.

Articoli correlati
Rayo, Perez e Balliu come Juric e Lookman: tensione alle stelle dopo il cambio Rayo, Perez e Balliu come Juric e Lookman: tensione alle stelle dopo il cambio
Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in... Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in Premier
Risorge James Rodriguez. Il tecnico del Rayo: "Domani giocherà. È in buone condizioni"... Risorge James Rodriguez. Il tecnico del Rayo: "Domani giocherà. È in buone condizioni"
Altre notizie Calcio estero
L'Atletico ha il suo nuovo leader difensivo: dicembre da sogno per Pubill, Simeone... L'Atletico ha il suo nuovo leader difensivo: dicembre da sogno per Pubill, Simeone gongola
Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane... Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane allenatore
Real, fiducia in Mastantuono: il Napoli ci prova ma l'argentino dovrebbe restare... Real, fiducia in Mastantuono: il Napoli ci prova ma l'argentino dovrebbe restare a Madrid
Natan intoccabile al Betis: è il quarto giocatore più presente in Liga, cresce il... Natan intoccabile al Betis: è il quarto giocatore più presente in Liga, cresce il valore
Ultimatum del Flamengo a Filipe Luis: c'è anche Thiago Motta tra i possibili sostituti... Ultimatum del Flamengo a Filipe Luis: c'è anche Thiago Motta tra i possibili sostituti
Lo Celso preferisce Messi a Di Maria: trattativa Betis-Inter Miami per la cessione... Lo Celso preferisce Messi a Di Maria: trattativa Betis-Inter Miami per la cessione
Il Benfica bloccato sul 2-2 dal Braga, Mourinho: "Abbiamo vinto 3-2, terzo gol regolare"... Il Benfica bloccato sul 2-2 dal Braga, Mourinho: "Abbiamo vinto 3-2, terzo gol regolare"
Coppa D’Africa, al via la 3ª giornata. Marocco a caccia del primato: il programma... Coppa D’Africa, al via la 3ª giornata. Marocco a caccia del primato: il programma
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, Baldanzi in vantaggio su El Shaarawy
2 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala falso nove, Hermoso verso il forfait
3 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
4 Inzaghi 'fa fuori' anche Cancelo: il portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal e a tornare in Europa
5 Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big
Immagine top news n.1 Primi segnali di Zhegrova: il colpo last-minute della Juventus rivitalizzato da Spalletti
Immagine top news n.2 Hojlund e i suoi fratelli: la Supercoppa ha scaldato il Napoli, quante risposte per Conte
Immagine top news n.3 Vi ricordate come si era aperto il 2025 del Milan? Beh, ieri si è chiuso bene. E ora...
Immagine top news n.4 L'ultima classifica di Serie A del 2025 è quasi fatta: Inter in testa, poi Milan e Napoli
Immagine top news n.5 L'Inter si regala un Capodanno in vetta: Lautaro stende l'Atalanta. Chivu: "Conte? Non mi interessa"
Immagine top news n.6 Tabù trasferta sfatato: in campionato c'è il Napoli di Supercoppa. Cremonese, mal di big
Immagine top news n.7 La mossa di mercato più azzeccata dall'Inter nel 2025: Pio Esposito ancora decisivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big
Immagine news Serie A n.2 Juventus, cos'ha detto Spalletti ai suoi giocatori nell'intervallo a Pisa: "Svegliatevi"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Fabbian torna a segnare dopo otto mesi. E il gol può riscrivere anche il suo futuro
Immagine news Serie A n.4 Clamoroso Napoli! Emissari sudamericani spingono per il prestito del baby Mastantuono
Immagine news Serie A n.5 Ordine non si fa incantare dal Milan: "35 punti piccolo miracolo. Servono energie dal mercato"
Immagine news Serie A n.6 Che bagarre in cimna alla Serie A, ma Zazzaroni avverte: "Inter e Napoli hanno una cosa in più..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, una sola giornata al termine del girone di andata: la classifica marcatori parziale
Immagine news Serie B n.3 Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
Immagine news Serie B n.4 Campobasso, Rizzetta fissa la rotta: "Costruiamo una squadra per la Serie B"
Immagine news Serie B n.5 Parola di ex. Giannitti: "Sì, vedo il Frosinone come candidata alla Serie A diretta"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende
Immagine news Serie C n.3 Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento
Immagine news Serie C n.4 Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Immagine news Serie C n.5 Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le alternative
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.2 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.5 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.6 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?