Villarreal, chi al posto di Marcelino l'anno prossimo? C'è già il grande favorito

Il Villarreal si prepara a voltare pagina in panchina nonostante una stagione più che positiva. Il club spagnolo ha infatti comunicato ufficialmente che a fine stagione si separerà da Marcelino, tecnico asturiano che lascerà il ruolo al termine dell’annata.

Nel comunicato diffuso dalla società si legge: "Il Villarreal CF e l'allenatore asturiano si separeranno al termine della stagione". Parole accompagnate da un messaggio di ringraziamento: "Grazie di cuore, Marce, per tutto quello che hai dato a questo club e a questa tifoseria. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro sportivo". Una decisione che arriva nonostante risultati di rilievo: il Villarreal è attualmente terzo in Liga a quattro giornate dalla fine, con cinque punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e addirittura quindici sul Real Betis.

Per la successione, il nome in pole è quello di Inigo Perez, oggi alla guida del Rayo Vallecano. Il tecnico ha lavorato in passato con Andoni Iraola e quest'anno potrebbe portare a casa la Conference League con il sodalizio di Vallecas (in vantaggio dopo l'andata delle semifinali con lo Strasburgo). Il Villarreal guarda dunque al futuro con l’obiettivo di dare continuità al progetto, affidandosi a un profilo emergente del calcio spagnolo.