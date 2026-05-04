Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Villarreal, chi al posto di Marcelino l'anno prossimo? C'è già il grande favorito

Villarreal, chi al posto di Marcelino l'anno prossimo? C'è già il grande favoritoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 22:49Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il Villarreal si prepara a voltare pagina in panchina nonostante una stagione più che positiva. Il club spagnolo ha infatti comunicato ufficialmente che a fine stagione si separerà da Marcelino, tecnico asturiano che lascerà il ruolo al termine dell’annata.

Nel comunicato diffuso dalla società si legge: "Il Villarreal CF e l'allenatore asturiano si separeranno al termine della stagione". Parole accompagnate da un messaggio di ringraziamento: "Grazie di cuore, Marce, per tutto quello che hai dato a questo club e a questa tifoseria. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro sportivo". Una decisione che arriva nonostante risultati di rilievo: il Villarreal è attualmente terzo in Liga a quattro giornate dalla fine, con cinque punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e addirittura quindici sul Real Betis.

Per la successione, il nome in pole è quello di Inigo Perez, oggi alla guida del Rayo Vallecano. Il tecnico ha lavorato in passato con Andoni Iraola e quest'anno potrebbe portare a casa la Conference League con il sodalizio di Vallecas (in vantaggio dopo l'andata delle semifinali con lo Strasburgo). Il Villarreal guarda dunque al futuro con l’obiettivo di dare continuità al progetto, affidandosi a un profilo emergente del calcio spagnolo.

Articoli correlati
Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane... Un anno da ricordare per il Rayo: una squadra costruita a immagine del suo giovane allenatore
Rayo, Perez e Balliu come Juric e Lookman: tensione alle stelle dopo il cambio Rayo, Perez e Balliu come Juric e Lookman: tensione alle stelle dopo il cambio
Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in... Un tecnico promettente della Liga ha rifiutato l'invito del Nottingham Forest in Premier
Altre notizie Calcio estero
Farioli campione, ma dietro è bagarre: lo Sporting dilaga col Vitoria e raggiunge... Farioli campione, ma dietro è bagarre: lo Sporting dilaga col Vitoria e raggiunge il Benfica
Al Siviglia basta Sanchez: l'ex Inter firma l'1-0 alla Real Sociedad, andalusi ora... Al Siviglia basta Sanchez: l'ex Inter firma l'1-0 alla Real Sociedad, andalusi ora quartultimi
Premier League, l'Everton fa un favore all'Arsenal: fermato il Man City. Arteta è... Premier League, l'Everton fa un favore all'Arsenal: fermato il Man City. Arteta è a +5
Villarreal, chi al posto di Marcelino l'anno prossimo? C'è già il grande favorito... Villarreal, chi al posto di Marcelino l'anno prossimo? C'è già il grande favorito
Lewandowski, a Barcellona si parla sempre più di addio. Ma per Flick è lui il titolare... Lewandowski, a Barcellona si parla sempre più di addio. Ma per Flick è lui il titolare
Caso infortuni al Real Madrid: nelle ultime due stagioni sono stati ben 120 gli stop... Caso infortuni al Real Madrid: nelle ultime due stagioni sono stati ben 120 gli stop fisici
L'Atletico Madrid cambia hotel per l'Arsenal, Simeone: "Scaramanzia? No, è più economico"... L'Atletico Madrid cambia hotel per l'Arsenal, Simeone: "Scaramanzia? No, è più economico"
Domani Arsenal-Atletico, Arteta recupera due big: "Ottimo, perché saranno più gare... Domani Arsenal-Atletico, Arteta recupera due big: "Ottimo, perché saranno più gare in una"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus sente il fiato sul collo, la Roma è -1
Immagine top news n.1 Tutto facile per la Roma all'Olimpico: Fiorentina battuta 4-0, Gasperini vede la Champions
Immagine top news n.2 Ludi: "Nico Paz? Stesso tormentone dell'anno scorso, contiamo possa ancora far parte del Como"
Immagine top news n.3 Il ko della Cremonese fa felice... De Rossi: il Genoa è matematicamente salvo. La classifica
Immagine top news n.4 La Lazio fa godere gli ex romanisti, Cremonese al tappeto nel recupero: 1-2 allo "Zini"
Immagine top news n.5 Thuram ironico: "Big match? Ci sarà un premio per chi li vince... Tanta cattiveria contro l'Inter"
Immagine top news n.6 Palestra e gli altri: gli italiani, giovani e non, nel mirino dell’Inter di Marotta
Immagine top news n.7 L’Inter tatuata addosso, i fischi e l’apertura di Marotta: Bastoni, può essere l’estate dell’addio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.3 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.4 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu e i protagonisti dello Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juve, occasione persa. Serviva cattiveria agonistica"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Juve e Milan, una delle due rischia di rimanere fuori dalla Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Mancini: "L'importante è crederci sempre. Nazionale? Il pensiero è sempre lì"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto a livello tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese nei guai, Bianchetti: "Non mandiamo tutto all'aria, domenica c'è il Pisa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Siamo fiduciosi per l'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Malen è un marziano anche quando non segna. Gasperini gli ha cucito la Roma addosso
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli sul futuro: "Si faranno valutazioni a 360°. Sarei felice di continuare il percorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'ex vice di Chivu è seguito da Sampdoria e Mantova. Antonio Gagliardi saluta l'Iran
Immagine news Serie B n.2 Padova, Mirabelli: "Salvezza meritata. Crisi del calcio? Vedo solo corse alla poltrona"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Radaelli costretto ad operarsi: lesione con disinserzione del tendine dell'adduttore
Immagine news Serie B n.4 Modena, lesione muscolare per capitan Gerli. Rientrerà per i playoff?
Immagine news Serie B n.5 Serie B, corsa salvezza senza precedenti: mai nessuna retrocessione a 90' dal termine
Immagine news Serie B n.6 Modena, primo colpo per la nuova stagione: fatta per il 2005 Joris Manquant
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Trapani non molla. Antonini: "Da domani la squadra torna ad allenarsi"
Immagine news Serie C n.2 Supercoppa Serie C, date e orari delle ultime due giornate: Vicenza-Benevento su Rai Sport
Immagine news Serie C n.3 Casarano, il ds Obbiettivo: "Playoff traguardo meritato. Mister Di Vito resta con noi"
Immagine news Serie C n.4 Il sogno della Pianese continua. Birindelli: "Stagione oltre ogni immaginazione, ora la Juve NG"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Sussi della Pianese fermato per due giornate
Immagine news Serie C n.6 Carrarese, contratto di apprendistato per Liberali: ha firmato fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!