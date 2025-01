Ufficiale Inter Miami, rinnovo per il 38enne Ustari: "Club ambizioso, mi sono divertito nel 2024"

Tutti i dubbi sul futuro in porta all'Inter Miami sono stati spazzati via. In ottica pre-stagione la squadra statunitense dove milita Messi ha deciso, dopo una serie di negoziazioni, di siglare un rinnovo di contratto per un'altra stagione per il portiere 38enne Oscar Ustari. Un nuovo accordo valido fino al termine della stagione 2025 di MLS con il club di proprietà di David Beckham.

Il comunicato ufficiale

"L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ri-contrattato il portiere argentino Óscar Ustari con un contratto valido fino alla stagione 2025 della Major League Soccer (MLS). Il portiere torna all'Inter Miami dopo aver trascorso le fasi finali della stagione 2024 con il club, in attesa di ricevere il suo visto P-1".

La reazione di Ustari al rinnovo

"Sono entusiasta di prolungare la mia permanenza in questo club meraviglioso e ambizioso. Mi sono divertito molto nel 2024 e non vedo l'ora di continuare ad aiutare, portando la mia esperienza alla squadra in ogni momento mentre lottiamo per il successo collettivo. Continueremo a lavorare con impegno per soddisfare le esigenze del club in questa nuova stagione", ha dichiarato l'estremo difensore argentino.

Lo stesso portiere dovrebbe partire titolare nella sfida di sabato prossimo contro il Club America. Dopodiché, partirà la competizione interna con Callender per guadagnarsi il posto e starà a Mascherano, tecnico in capo all'Inter Miami, stabilire le gerarchie tra i due.