Ufficiale Ipswich Town, rinnova il capitano Sam Morsy. Accordo fino al 2026

Sam Morsy ha firmato oggi il rinnovo contrattuale con l'Ipswitch Town, che ha voluto premiare il capitano dopo la promozione in Premier League della squadra inglese: "Siamo lieti di annunciare che il capitano Sam Morsy ha firmato un nuovo contratto con il Club. Il centrocampista ha prolungato la sua permanenza al Portman Road fino all'estate del 2026, dopo aver svolto un ruolo centrale nelle due promozioni consecutive del Town dalla League One alla Premier League.

Da quando è arrivato dal Middlesbrough nell'agosto 2021, Sam ha collezionato 131 presenze con i Blues, segnando 10 gol e stabilendo standard elevatissimi sia dentro che fuori dal campo", recita il comunicato del club.

"Prolungare la mia permanenza in questo club speciale è qualcosa di cui sono davvero orgoglioso", ha detto Sam a TownTV. "Sto entrando nella mia quarta stagione al Club e negli ultimi due anni abbiamo avuto un successo senza precedenti, ed è un onore per me aver preso parte a questo.

Il manager Kieran McKenna ha dichiarato: "Siamo lieti che Sam abbia prolungato il suo contratto con il Club mentre ci prepariamo a entrare in Premier League. Chiunque abbia visto giocare Sam saprà quanto sia stato costante come interprete per un periodo di tempo significativo, il che è stato fondamentale per tutto ciò che siamo stati in grado di realizzare insieme nelle ultime due stagioni".