Irlanda, il governo non dà il via libera al 25% di pubblico negli stadi per l'Europeo

Il governo irlandese, in vista della decisione che venerdì la Uefa dovrà prendere in merito a Dublino come sede dei prossimi Europei di calcio, ha fatto sapere che non darà il via libera per riempire gli impianti al 25% come richiesto dalla Federazione europea. Il vice premier Leo Varadkar ha dichiarato che questa richiesta non potrà essere accontentata per il mese di giugno: "Stiamo molto attenti e pensiamo che giugno sia ancora troppo presto. Se continueranno a insistere con questa richiesta, penso che sia difficile andare avanti. Ed è un peccato". La prima partita si dovrebbe disputare il 14 giugno, ma viste le condizioni imposte dal governo d'Irlanda, è facile pensare che Dublino verrà esclusa dalle sedi dell'Europeo. A riportarlo è L'Equipe.