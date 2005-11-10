Kasey Palmer sceglie la League One: il centrocampista va dall'Hull City al Luton Town
L'Hull City, fresco di ritorno in Premier League dove non militava dalla stagione 2016/17, ha completato un'operazione in uscita. Si tratta della cessione al Luton Town di Kasey Palmer, di seguito il comunicato ufficiale: "L'Hull City conferma che il centrocampista Kasey Palmer è passato al Luton Town, squadra militante nella Sky Bet League One, a titolo definitivo per una cifra non rivelata.
Arrivato ai Tigers nell'ultimo giorno di mercato nell'agosto 2024 dal Coventry City, il ventinovenne ha collezionato 34 presenze, registrando tre assist e segnando il suo unico gol alla terza apparizione, nella vittoria per 3-1 in trasferta contro lo Stoke City.
Il nazionale giamaicano ha collezionato 11 presenze nella prima metà della stagione 2025/26 prima di passare in prestito al Luton, dove ha segnato otto gol in 23 partite, contribuendo anche alla vittoria dell'EFL Trophy da parte degli Hatters. Desideriamo ringraziare Kasey per tutto l'impegno profuso durante il suo periodo all'Hull City e gli auguriamo il meglio per la sua futura carriera".