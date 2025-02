Ufficiale Ivan Brnic si trasferisce in Turchia: ha firmato per tre anni e mezzo con il Basaksehir

Girovagando per il mondo alla fine Ivan Brnić ha trovato una nuova casa. Infatti la scorsa estate l'ala sinistra classe 2001, originaria di Spalato, aveva deciso di lasciare la Grecia e l'Olympiacos per unirsi al Celje, finché dopo sei mesi di prestito ha cambiato nuovamente, avventurandosi in un nuovo Paese e in un altro campionato.

Nelle ultime ore infatti è stato completato il trasferimento di Brnić al Basaksehir: il croato di 23 anni ha firmato ufficialmente un contratto di tre anni e mezzo con il club turco. La trattativa è stata condotta e conclusa con successo dal suo procuratore, Vincenzo Cavaliere, per un affare a titolo definitivo da 1,2 milioni di euro.

Brnić dunque si lascia alle spalle le origini tra le giovanili del Makarska e quelle dell'Hajduk, nota fucina di talenti locali, dopo essersi spostato tra Dugopolje e Maribor. Ricollegati i punti alla data odierna, per l'esterno offensivo classe 2001 inizia dunque una nuova avventura con indosso la maglia del Basaksehir (attualmente al settimo posto), per giocare in Super Lig turca. Sfidando il Besiktas di Solskjaer e Immobile, per altro distanti solamente due punti in classifica. Con l'opportunità di fronteggiare anche il Fenerbahce di Mourinho e la capolista Galatasaray trainata da Morata e Osimhen.