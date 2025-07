Ufficiale Jagiellonia, innesto statunitense a centrocampo: arriva Aziel Jackson

Lo Jagiellonia Bialystok ha annunciato l’acquisto dal Columbus Crew, club di Major League Soccer (il massimo campionato nordamericano di calcio) del centrocampista Aziel Jackson, classe 2001. Il giocatore, che era arrivato la scorsa estate dal St. Louis City e nell’ultima stagione è stato protagonista con quattro gol e cinque assist in 27 presenze, si trasferisce in Polonia a titolo definitivo per una cifra non resa nota con il club statunitense che manterrà una percentuale sulla futura rivendita.

Jackson ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto con lo Jagiellonia. Per lui sarà la prima esperienza lontano dagli Stati Uniti dove ha vestito anche le maglia di Minnesota United e North Carolina FC. Per lui anche una presenza con la nazionale a stelle e strisce nel gennaio del 2024 contro la Slovenia in amichevole.