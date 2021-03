Jardim su Mbappe: "Già a 17 anni si capiva che sarebbe stato il migliore al mondo"

Intervistato da As.com il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha parlato di Kylian Mbappè, giocatore che ha lanciato nel grande calcio: “A 16 anni si allenava con la prima squadra e poco a poco abbiamo lavorato con lui per fargli fare esperienza ed entrare nei meccanismi di squadra. Infatti il secondo anno è trovato sempre più spazio giocando bene e segnando molti gol anche in partite importanti. Quando abbiamo eliminato il City giocò un’ottima Champions League e divenne un calciatore tremendamente importante per la squadra. È un grande giocatore, con tantissimo talento, e già allora si capiva che poteva essere il migliore al mondo. - continua Jardim – Mbappè al Real Madrid? Credo che sarebbe un ottimo acquisto e che lui si troverebbe bene in quella squadra anche se non è facile entrare nella mentalità del club iberico. Dovrebbe adattarsi a una cultura diversa da quella francese, ma credo che con le sue qualità non sarebbe un problema insormontabile. Lui e Haaland assieme? Penso possano giocare, hanno caratteristiche diverse visto che Kylian può giocare anche più esterno per poi tagliare e assecondare i movimenti del norvegese che sa anche aprire gli spazi”.