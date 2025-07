Ufficiale Javi Puado prolunga con l'Espanyol: definito il rinnovo con i biancoblu fino al 2030

vedi letture

Javi Puado e l'Espanyol: avanti insieme ancora per molto tempo. E' ufficiale, infatti, la notizia del suo rinnovo fino al 2030. Di seguito il comunicato riguardante l'esterno offensivo classe '98, pubblicato sul sito ufficiale del club catalano: "È sicuramente una delle notizie dell'estate, tutti i tifosi spagnoli la volevano ufficiale. Javi Puado rinnova con l'RCD Espanyol . Il club, la sua società e il giocatore hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del calciatore fino al 30 giugno 2030. I pappagalli sono contenti, perché il capitano continua a ripetere che il giocatore franchigia guiderà la squadra nella massima serie per una nuova stagione.

Sono passati undici anni da quando Javi Puado è arrivato nelle giovanili dell'RCD Espanyol dall'UE Cornellà . Nel settembre 2016, al suo debutto con la squadra riserve in Seconda Divisione B , ha subito un grave infortunio al ginocchio. L'attaccante si è ripreso con pazienza, sacrificio e impegno e, nell'agosto 2018, ha esordito con la prima squadra sotto la guida di Joan Francesc Ferrer 'Rubi' . Come marcatore, ha esordito in Copa del Rey contro il Cadice negli ottavi di finale il 1° novembre, mentre il suo primo gol in LALIGA è arrivato l'11 dicembre 2021, con una doppietta contro il Levante UD . Vale la pena sottolineare il suo prestito al R. Zaragoza , chiave per comprendere la sua successiva esplosione. Medaglia d'argento olimpica, internazionale assoluto (ha persino segnato al suo debutto), Puado ha un futuro promettente davanti a sé.

Puado ha appena concluso un'eccellente stagione nel ritorno in Prima Divisione . Dopo essere stato il grande protagonista della promozione con i suoi due gol nella finale contro il R. Oviedo — e aver segnato anche il gol della vittoria contro il R. Sporting de Gijón — , nella stagione 2024-25 ha raggiunto il suo miglior record di marcatori con 12 reti, segnando nella decisiva partita contro l'UD Las Palmas o, addirittura, realizzando una tripletta contro il Deportivo Alavés .

Con oltre 200 partite ufficiali con la maglia dell'RCD Espanyol, Javi Puado è anche il capocannoniere nella storia del Club all'RCDE Stadium , davanti a leggende come Sergio García o l'RDT . Il giocatore ha segnato 32 gol nel suo stadio e nelle prossime stagioni avrà l'opportunità di continuare ad ampliare questo record".