Jesus stavolta resta? Sorpresa al Benfica: la svolta in panchina può attendere

Sorpresa al Benfica: dopo settimane di rumors che ne preannunciavano un addio praticamente scritto, O'Jogo spiega che Jorge Jesus dovrebbe restare alla guida delle Aquile.

Nonostante il ritorno non sia andato come sperato in quanto a risultati, la società lisboeta dovrebbe confermarlo alla sua guida. Quella del Benfica era una delle ipotesi potenziali emerse per il futuro di Paulo Fonseca, tecnico della Roma.