Jimenez, momento toccante: gol, mani in cielo e lacrime per la scomparsa del papà

L'attaccante del Messico, ex Atletico Madrid e Wolverhampton - tra le altre - Raul Jimenez è scoppiato in lacrime sabato dopo aver segnato il suo primo gol dalla morte di suo padre. Il giocatore di 34 anni al Fulham dal 2023 ha trasformato un rigore decisivo per chiudere i discorsi e certificare la vittoria per 3-1 dei Cottagers sul Burnley in Premier League al 90'+5.

Jimenez al momento dell'esultanza per la rete non ci ha pensato due volte: pochi passi per poi cadere in ginocchio e indicare il cielo con entrambe le mani. Una rete tutta per il papà che ormai non c'è più, scomparso la scorsa settimana. Momento che ha stretto il cuore di tutti i presenti e dei telespettatori da casa, quando si è commosso mentre tornava verso il cerchio di centrocampo per ricominciare a giocare.

Il centravanti messicano è stato intercettato dalle telecamere e visto stropicciarsi gli occhi per asciugarsi le lacrime anche al termine della partita. Il primo sigillo nella sua prima partita in casa dopo la morte del padre. Al fischio finale il suo allenatore, Marco Silva, e tutti i compagni di squadra del Fulham lo hanno abbracciato calorosamente per consolarlo. Una giornata tuttavia speciale per il 34enne messicano, che con il gol dal dischetto ha realizzato tutti i 14 rigori calciati in Premier League.