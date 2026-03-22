Raul Jimenez, 14 rigori calciati e tutti in gol. Il tecnico del Fulham: "Vi spiego il suo record"

La scorsa settimana Raul Jimenez ha perso suo padre. Un periodo doloroso per l'attaccante messicano del Fulham che però oggi ha disputato una partita grandiosa contro il Burnley in Premier League e centrato il quattordicesimo rigore su 14 totali nel massimo campionato inglese, a favorire la vittoria per 3-1. Al 90'+5 l'ex Atletico Madrid ha fatto giusto due passi prima di inginocchiarsi e rivolgere sguardo e dita al cielo, dedicando la rete a chi non c'è più e lo guarda da lassù.

Marco Silva, allenatore dei Cottagers, è stato uno dei primi a cercare Jimenez al triplice fischio per consolarlo per la sua perdita. Intervenuto al termine della gara ai microfoni di BBC MOTD, il tecnico ha commentato quanto accaduto: "Il rigore di Raúl Jiménez? Sa come si fa, è un top in questo. È così calmo, così preciso, ed è questo il motivo per cui ha quel record", ha detto a proposito del 100% di realizzazioni dal dischetto. "Siamo fiduciosi che, quando capitano questi momenti, lui segnerà. Non si ferma mai del tutto; nell'ultimo movimento, quando decide di calciare, va e non si ferma".

Sul sogno di qualificarsi ad una competizione europea, con il primo posto utile alla portata ma a cinque punti di distanza: "Siamo lì e lotteremo", ha assicurato Marco Silva. "Dobbiamo essere felici di trovarci in questa posizione. Dobbiamo creare positività attorno al club e lottare, perché tre o quattro anni fa nessuno avrebbe creduto che saremmo stati in questa posizione. Ora però guardiamo avanti e pretendiamo di più da noi stessi. È bello, voglio metterci addosso questo tipo di pressione".