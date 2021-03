Jordi Cruijff: "Messi resterà al Barcellona? Non lo so, solo lui conosce la risposta"

Jordi Cruijff, figlio del leggendario Johan, potrebbe presto tornare al Barcellona per entrare nella dirigenza del nuovo corso targato Laporta. Intervistato da El Larguero, l'attuale allenatore dello Shenzhen FC, ha parlato anche del futuro di Messi: "Non so se continuerà con il Barcellona. C'è solo una persona che può rispondere a questa domanda e quella persona è Leo Messi. Il fatto che sia andato a votare con suo figlio, il modo in cui ha esultato dopo la rimonta con il Siviglia...son cose che vengono da dentro. Ma questo sono solo speculazioni, solo lui ha la risposta".