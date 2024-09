Ufficiale Jovetic, nuova vita a Cipro: sarà il nuovo centravanti dell'Omonoia Nicosia fino al 2026

Tra Italia e Inghilterra, Spagna e Francia, con una breve parentesi all'Herta Berlino e all'Olympiacos, Stevan Jovetic affronta una nuova avventura. L'attaccante montenegrino, che ha salutato il club greco in estate da svincolato, finora non era riuscito a trovare una nuova dimora. Oggi però è arrivato l'annuncio ufficiale dell'Omonoia Nicosia, club cipriota e seconda squadra più titolata alle spalle dell'APOEL: l'ex Fiorentina ed Inter - tra le altre - ha firmato ufficialmente un contratto biennale (fino al 2026), per mantenere ancora viva la fiamma ardente del calciatore professionista che ancora lo tiene vivo.

Il comunicato ufficiale

"Il 34enne attaccante internazionale montenegrino Stevan Jovetic è un giocatore dell'OMONOIA. Il contratto è di due anni. Ha scelto di giocare con il numero 8.

Stevan Jovetic ha una ricca carriera calcistica con successi e riconoscimenti. La scorsa stagione ha festeggiato la vittoria della UEFA Conference League con l'Olympiacos Pireo, contribuendo in modo significativo ai progressi dei reds.

Nella finale di UEFA Conference League ha affrontato l'ACF Fiorentina, una squadra in cui ha lasciato il segno visto che vi ha trascorso la maggior parte della sua carriera calcistica, con presenze anche in UEFA Champions League.

Il suo successo all'ACF Fiorentina lo porta a trasferirsi al Manchester City, con cui vince il campionato e la Coppa di Lega, per poi passare a giocare in un altro grande club, l'Inter. In seguito è stato ceduto in prestito al Siviglia FC e durante la sua permanenza nel club spagnolo si è distinto per i due gol segnati contro il Real Madrid nel giro di tre giorni.

Dopo la partenza di Kylian Mbappé dall'AS Monaco, il club francese ha trovato un sostituto in Jovetic, dandogli il numero 10 indossato dalla superstar francese. Nel 2021, il suo trasferimento all'Hertha BSC lo ha reso il terzo giocatore nella storia del calcio a giocare nei primi cinque campionati e il secondo a segnare in tutti e cinque.

Ha debuttato come calciatore professionista all'età di 16 anni per l'FK Partizan, di cui è stato capitano un anno dopo, il più giovane nella storia del club, per poi festeggiare una doppietta. È il capitano della nazionale montenegrina ed è stato nominato per due volte miglior calciatore del suo Paese.

Diamo il benvenuto a Stevan Jovetic nella famiglia OMONOIA e gli auguriamo ogni successo!".