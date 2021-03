Jupiler League, i risultati del 31esimo turno: l’Anderlecht si rilancia, pari per il Genk

vedi letture

Quartultima giornata del campionato regolare belga in questo week-end, che ha visto alcuni risultati sorprendenti che hanno cambiato la classifica e gli obiettivi delle squadre. Sconfitta ininfluente per il Brugge, qualificato da tempo al playoff campioni, contro l’Anversa secondo in classifica, mentre pesa il pari del Genk contro il lontano Standard, che mette in bilico la qualificazione tra le prime quattro. Accorcia sulle prime l’Anderlecht che batte 4-1 lo Zulte-Waregem, mentre in serata il Gent batte il Cercle Brugge 1-0.

Genk-Standard Liegi 2-2

Mouscron-Ostende 0-1

KAS Eupen-Kortrijk 2-0

Club Brugge-Anversa 0-2

Mechelen-Leuven 2-2

Anderlecht-Zulte Waregem 4-1

Gent-Cercle Brugge 1-0