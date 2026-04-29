Juventus su Alisson, van Dijk: "Spero resti al Liverpool, è il miglior portiere al mondo"

Il futuro di Alisson Becker continua a far discutere: resterà al Liverpool o si trasferirà altrove, con la Juventus in prima fila per accaparrarselo? A fare il punto è Virgil van Dijk, che non nasconde quanto il portiere brasiliano sia centrale nello spogliatoio, pur lasciando aperta ogni possibile evoluzione. “Ci sarà sempre un giorno in cui tutti andremo via, me compreso”, ha spiegato il difensore, sottolineando però la capacità del club di reagire a eventuali cambiamenti: “Se dovesse succedere, il Liverpool saprà adattarsi”.

Van Dijk non ha dubbi sul valore del compagno: “Per me è uno dei leader della squadra ed è fondamentale in campo. A mio parere è il miglior portiere al mondo”. Parole che certificano l’importanza di Alisson, anche alla luce delle voci che lo accostano alla Juventus. Il brasiliano, intanto, è concentrato sul presente: “Sta lavorando per tornare il prima possibile e aiutare la squadra nelle ultime quattro partite”. Un segnale chiaro di attaccamento alla causa, almeno nel breve periodo.

Sulle indiscrezioni di mercato il centrale olandese mantiene un profilo basso: “Ci sono tante voci, ma non è qualcosa che mi preoccupa. Se succederà qualcosa, lo sapremo tutti”. Infine, una speranza personale: “Mi piacerebbe che restasse? Certo, senza dubbio”. Ma il futuro, per ora, resta tutto da scrivere.