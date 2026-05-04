Van Dijk durissimo: "Stagione deludente e inaccettabile, questo non è il Liverpool"

Parole pesanti, senza alibi. Dopo l’ennesima sconfitta stagionale contro il Manchester United, il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha tracciato un bilancio severo dell’annata dei Reds: "La stagione è stata molto deludente, inaccettabile. Non siamo qui per trovare scuse e non dobbiamo avere compassione per noi stessi", ha dichiarato il difensore olandese, sottolineando la necessità di una reazione immediata. "Dobbiamo lavorare e sistemare le cose, perché questo non è il Liverpool".

La sconfitta per 3-2 a Old Trafford ha rappresentato il 18° k.o. stagionale in tutte le competizioni e l’undicesimo in campionato per la squadra di Arne Slot. Numeri che certificano una difesa del titolo ben al di sotto delle aspettative: per trovare un dato peggiore tra i campioni in carica bisogna tornare al Leicester City 2016-17. Van Dijk non ha nascosto la preoccupazione anche per il futuro: "C’è tanto lavoro da fare, anche dietro le quinte. Quando tornerò dal Mondiale mi concentrerò su questo, ma è chiaro che servono cambiamenti".

Nonostante le difficoltà, il Liverpool è ancora in corsa per un posto nella Champions League, con l’obiettivo minimo di chiudere tra le prime cinque. "Dobbiamo qualificarci, anche per l’impatto economico e perché vogliamo affrontare le migliori squadre d’Europa", ha aggiunto. Infine, il capitano ha difeso il gruppo dalle critiche legate alla gestione degli allenamenti: "Non siamo bambini, siamo professionisti. Ognuno sa come gestire il proprio tempo libero".