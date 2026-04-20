Salah-Liverpool, addio dopo 9 anni. Van Dijk emozionato: "Abbiamo passato tutto insieme"

Il gol in apertura di Salah non è stato vanificato dal pareggio di Beto nel secondo tempo. Il derby del Meyerside tra Liverpool ed Everton infatti è stato deciso dalla rete nel finale di capitan Virgil van Dijk, che ha permesso così ai Reds di portarsi al quinto posto in classifica di Premier League. Perfettamente in zona Champions. "Niente del genere, il gol al debutto è stata la serata perfetta per me a livello personale", ha detto il difensore olandese ai microfoni di Sky Sports UK, ricordando il suo gol all'esordio nel derby contro l'Everton.

"Però è stata una vittoria pesantissima vista la situazione in cui ci troviamo, in piena corsa per i posti Champions. Secondo me, trovarsi in questa posizione non è degno del Liverpool, ma questa è la realtà ed era fondamentale vincere", ha dichiarato sinceramente. "Sono felice che ci siamo riusciti". Ora la speranza è di entrare nelle prime cinque: "Al 100%. Ci mancano cinque partite contro squadre che lottano anch'esse per la Champions. Ogni gara è fondamentale. Come ho detto, siamo tutti molto delusi per la stagione che stiamo disputando, vista la qualità che abbiamo. È al di sotto dei nostri standard".

Van Dijk in seguito ha speso parole importanti per Mohamed Salah, in gol e verso l'addio definitivo dal Liverpool a fine stagione dopo 9 anni: "Nelle prossime settimane avrò moltissime parole da spendere su di lui. Ma è fondamentale per noi, dentro e fuori dal campo", ha garantito l'olandese di 34 anni. "A volte il riconoscimento arriva solo quando i giocatori se ne vanno, ma noi lo apprezziamo tantissimo già ora. È un compagno di squadra eccezionale, abbiamo passato tutto insieme, alti e bassi. Sarà ancora importantissimo per le ultime cinque partite che dobbiamo giocare".

E al solo pensiero dell'ultimo saluto dell'ex Roma e Fiorentina ad Anfield, sotto la curva Kop: "Sarà emozionante per lui e per la sua famiglia, certo, ma anche per noi perché significa molto per me, per la squadra e ovviamente per i tifosi. Ma prima di tutto abbiamo ancora un lavoro da portare a termine. Lui lo sa, questo è l'obiettivo principale".