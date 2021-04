Kabak sfida il Real e punta in grande: "Sogno la finale Champions a Istanbul"

Ozan Kabak, difensore del Liverpool di Jurgen Klopp, è pronto. Seguito in passato con forza anche dal Milan, il centrale turco ex Schalke 04 ed ex Stoccarda, sfiderà domani il Real Madrid nei quarti di Champions League ed è pronto per giocare e per provare a battere i Blancos. Non solo. "Sogno la finale Champions a Istanbul". Già, la sua Turchia e la città che ha dato una gioia pazzesca ai tifosi Reds in passato, proprio contro i rossoneri. Per tutti i contenuti dell'intervista, clicca sul link o sul video in calce.