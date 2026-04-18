Kees Smit fa gola a tutti, Koeman lo spinge al Barcellona: "Un mix tra De Jong e Pedri"

Il prossimo mercato estivo potrebbe avere un protagonista inatteso ma già molto ambito: Kees Smit. Il talento olandese, classe 2006 che è già perno dell'AZ e ha già giocato con la maglia della nazionale, è finito nel mirino di diversi top club europei, con una lista che comprende Real Madrid, Manchester United, Newcastle, Borussia Dortmund e anche il Barcellona.

A sponsorizzarne apertamente il salto in blaugrana è stato Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda ed ex allenatore del Barça. Intervenuto a CayoTV, l’ex difensore non ha avuto dubbi sul potenziale del ragazzo: “È un giocatore da Barcellona. Può essere un mix tra Frenkie de Jong e Pedri. E se sei un mix tra quei due, significa che sei davvero molto forte”.

Un’investitura importante, che conferma la crescita di Smit, già fatto debuttare in prima squadra proprio da Koeman lo scorso marzo. Il ct, pur elogiandone le qualità, invita però alla prudenza: “È uno dei migliori giovani che abbiamo, ma deve ancora imparare e giocare di più”. Secondo Koeman, il futuro del classe emergente è destinato a essere lontano dall’Eredivisie: “Sarà un grande club straniero a prenderlo, perché in Olanda nessuno può permettersi di trattenerlo ancora”.