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Ampadu non si muove dal Leeds: l'ex Venezia e Spezia ha firmato un quadriennale

Ampadu non si muove dal Leeds: l'ex Venezia e Spezia ha firmato un quadriennaleTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:43Calcio estero

Novità in casa Leeds. Il capitano, Ethan Ampadu, ha firmato un nuovo contratto quadriennale per prolungare ulteriormente la sua permanenza ad Elland Road. Il presidente Paraag Marathe ha annunciato la notizia in un'intervista esclusiva a Sky Sports UK, che è stata ora confermata ufficialmente.

"È raro che, come club, si riesca a dare in anteprima una propria notizia, e quindi lo farò proprio ora", ha dichiarato Marathe. "Posso annunciare con orgoglio che abbiamo blindato Ethan Ampadu con un nuovo contratto di quattro anni. L'inchiostro è asciutto ed è fatta. Era importante avere il nostro capitano sotto contratto con noi, perché è stato un vero leader dentro e fuori dal campo", ha aggiunto.

"Era davvero importante per noi, soprattutto prima dell'apertura del mercato, per dimostrare quali siano i nostri valori. Rappresenta davvero il Leeds United in modo positivo e d'impatto. È un'icona per il club". Arrivato dal Chelsea nel luglio 2023, il mediano gallese di 25 anni resterà al Leeds, dove attualmente vanta 126 presenze con il club inglese. In passato ha circolato anche in Italia tra Venezia e Spezia con 34 e 30 apparizioni rispettivamente, per un totale di 60 presenze in Serie A. Le restanti tra playoff campionato e Coppa Italia.

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