Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kees Smit incanta e il Newcastle fa sul serio: pronti 50 milioni. Sullo sfondo il Real Madrid

Kees Smit incanta e il Newcastle fa sul serio: pronti 50 milioni. Sullo sfondo il Real MadridTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il talento non passa inosservato e, quando hai 19 anni e sei già protagonista in Eredivisie, è inevitabile finire sul taccuino dei grandi club. È il caso di Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar, seguito con attenzione sia dal Real Madrid sia dal Newcastle United. Tuttavia, almeno per gennaio, i Magpies non sembrano intenzionate ad affondare il colpo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Kees Smit era il principale obiettivo del Newcastle per il centrocampo a gennaio, ma è improbabile che il diciannovenne si trasferisca questo mese, e se lo facesse, sarebbe per più di quanto il Newcastle sia disposto a pagare nella finestra di mercato invernale. Il club inglese, reduce da investimenti per circa 280 milioni di euro nell’ultima estate, non vuole superare il muro dei 50 milioni a gennaio, mentre l’AZ valuta il suo gioiello intorno ai 60 milioni di euro.

A soli 19 anni, il nazionale olandese Under 21 ha già collezionato 58 presenze con la prima squadra e, nella stagione 2025/26, ha messo insieme 2 gol e 5 assist in 27 partite, con 25 presenze da titolare: numeri che spiegano perché sia considerato un punto fermo per Maarten Martens. Non a caso quasi tutti i grandi club d’Europa sono interessati. Il Newcastle guarda però anche oltre: in parallelo, i dirigenti monitorano alternative come Kévin Danois dell’Auxerre e Luciano Valente del Feyenoord.

Articoli correlati
Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier... Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier per Kees Smit?
Il Chelsea anticipa tutti per Kees Smit: primi contatti in vista di gennaio, ma il... Il Chelsea anticipa tutti per Kees Smit: primi contatti in vista di gennaio, ma il Newcastle accelera
Non c'è una big al mondo che non sia sulle tracce di Kees Smit dell'AZ Alkmaar Non c'è una big al mondo che non sia sulle tracce di Kees Smit dell'AZ Alkmaar
Altre notizie Calcio estero
Kees Smit incanta e il Newcastle fa sul serio: pronti 50 milioni. Sullo sfondo il... Kees Smit incanta e il Newcastle fa sul serio: pronti 50 milioni. Sullo sfondo il Real Madrid
Aké manda un messaggio al Man City: "Il CT dell'Olanda vuole che giochi di più" Aké manda un messaggio al Man City: "Il CT dell'Olanda vuole che giochi di più"
Rodrygo vuole lasciare il Real Madrid e affiderà a un grande agente: tre strade in... Rodrygo vuole lasciare il Real Madrid e affiderà a un grande agente: tre strade in Premier
Lione, Fonseca: "Endrick non può giocare a Monaco. Fofana? Rientro vicino, ecco i... Lione, Fonseca: "Endrick non può giocare a Monaco. Fofana? Rientro vicino, ecco i tempi"
Retroscena Farioli: il Porto non ha aperto a un eventuale trasferimento al Chelsea... Retroscena Farioli: il Porto non ha aperto a un eventuale trasferimento al Chelsea
Bayern Monaco, Musiala vuole stringere i tempi: allenamento in solitaria per recuperare... Bayern Monaco, Musiala vuole stringere i tempi: allenamento in solitaria per recuperare
PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria... PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria
Salto incredibile per Biondic: dalla quarta serie tedesca alla Champions League,... Salto incredibile per Biondic: dalla quarta serie tedesca alla Champions League, è fatta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Immagine top news n.1 Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."
Immagine top news n.2 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
Immagine top news n.3 Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk
Immagine top news n.4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.5 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Immagine top news n.6 Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Immagine top news n.7 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leoni: "Chivu sai che ci sarà sempre per te. Ti porta a dare il 200%". E su Gattuso...
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Partita contro una squadra difficile"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Parma, le formazioni ufficiali: torna Delprato e c'è Oristanio, out Volpato
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Nicola: "Vandeputte ok. La Fiorentina può lottare per obiettivi diversi dal nostro"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, arrivato il transfer per Solomon: il calciatore sarà a disposizione per la Cremonese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Zuccon saluta e torna all'Atalanta. Lo attende un altro prestito in Serie B
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, altro colpo in prospettiva dal Sudamerica: in arrivo Pasquoto dall'Avai
Immagine news Serie B n.3 Spezia, oggi le visite mediche di Radunovic. Da domani sarà a disposizione di Donadoni
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, nuovo innesto in difesa: arriva Alborghetti dalla Giana Ermino
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, in arrivo anche il quinto colpo: Martinelli sarà blucerchiato a inizio settimana
Immagine news Serie B n.6 Cesena, per il centrocampo avanza Rafia. Valoti e Benedetti le possibili alternative
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa
Immagine news Serie C n.4 Trapani, ancora guai per la società di Antonini: nuovo deferimento da parte del TFN
Immagine news Serie C n.5 Renate, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Muhameti in prestito dall'Atalanta
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si riprende dopo la pausa: il programma della prima giornata di ritorno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lecce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…