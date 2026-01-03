Kees Smit incanta e il Newcastle fa sul serio: pronti 50 milioni. Sullo sfondo il Real Madrid

Il talento non passa inosservato e, quando hai 19 anni e sei già protagonista in Eredivisie, è inevitabile finire sul taccuino dei grandi club. È il caso di Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar, seguito con attenzione sia dal Real Madrid sia dal Newcastle United. Tuttavia, almeno per gennaio, i Magpies non sembrano intenzionate ad affondare il colpo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Kees Smit era il principale obiettivo del Newcastle per il centrocampo a gennaio, ma è improbabile che il diciannovenne si trasferisca questo mese, e se lo facesse, sarebbe per più di quanto il Newcastle sia disposto a pagare nella finestra di mercato invernale. Il club inglese, reduce da investimenti per circa 280 milioni di euro nell’ultima estate, non vuole superare il muro dei 50 milioni a gennaio, mentre l’AZ valuta il suo gioiello intorno ai 60 milioni di euro.

A soli 19 anni, il nazionale olandese Under 21 ha già collezionato 58 presenze con la prima squadra e, nella stagione 2025/26, ha messo insieme 2 gol e 5 assist in 27 partite, con 25 presenze da titolare: numeri che spiegano perché sia considerato un punto fermo per Maarten Martens. Non a caso quasi tutti i grandi club d’Europa sono interessati. Il Newcastle guarda però anche oltre: in parallelo, i dirigenti monitorano alternative come Kévin Danois dell’Auxerre e Luciano Valente del Feyenoord.