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Ora è ufficiale: Carles Martinez nuovo allenatore del Bayer Leverkusen fino al 2028

Ora è ufficiale: Carles Martinez nuovo allenatore del Bayer Leverkusen fino al 2028TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:36Calcio estero

Il Bayer Leverkusen stupisce tutti e a sorpresa azzera i tempi di attesa e annuncia Carles Martinez Novell come nuovo allenatore. Lo spagnolo ha guidato nell'ultima stagione il Tolosa, club della massima serie francese e ha firmato con il club di Bundesliga un contratto fino al 2028 per prendere il posto di Kasper Hjulmand, a seguito di una stagione altalenante.

"Ci siamo interrogati a fondo su quale fosse l'allenatore più adatto per la prossima fase di crescita del Bayer 04. Al Tolosa, Carles Martínez ha fatto crescere con successo numerosi giovani calciatori, trasformando una rosa dal respiro internazionale in un gruppo solido", ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes, elogiando il neo arrivato come un "allenatore dai sani principi e con un'idea di gioco moderna".

Il CEO del Bayer, Fernando Carro, ha commentato: "Siamo convinti che Carles Martinez, grazie al suo profilo carismatico da tecnico, si sposi benissimo con questa nostra ambizione. Incarna una tipologia di allenatore moderno in grado di far crescere la nostra squadra di grande talento, portandola a un livello costantemente alto e verso successi concreti". Il contratto di Martínez con il Tolosa era scaduto al termine della stagione e ora, da parametro zero, è diventato il nuovo tecnico delle Aspirine.

Verrà presentato ufficialmente venerdì nel corso di una conferenza stampa dedicata. Martinez ha guidato il Tolosa al 9° posto nell'ultimo campionato, mentre nel 2023 ha vinto la coppa nazionale con il club nel ruolo di vice allenatore.

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