Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier per Kees Smit?

A soli 19 anni, Kees Smit sta già attirando l’attenzione dei grandi club europei. Lo scorso novembre, Ronald Koeman non aveva nascosto il suo entusiasmo: "Ho allenato Pedri al Barça e vedo cose simili in Smit: il modo di girarsi, l’uso di entrambi i piedi, la visione di gioco… è impressionante per la sua età".

Nonostante il giovane centrocampista dell’AZ Alkmaar giochi in un campionato considerato "minore" (ma fucina di grandi talenti), gli esperti ne riconoscono il valore: Smit è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. L’estate scorsa si era già parlato di un possibile trasferimento in grandi club europei, dal Real Madrid al Liverpool, con il Barça a monitorare la situazione nonostante le difficoltà economiche.

Ora, però, il suo nome è destinato a fare ancora più rumore. "Mi vedo qui per sei mesi o un anno e mezzo. Poi spero di aver fatto un buon passo avanti. Circa 30 milioni? Sarebbe il trasferimento più caro della storia dell’AZ Alkmaar", ha dichiarato Smit a De Telegraaf. Tuttavia, le cifre reali potrebbero essere ben più alte: il club olandese avrebbe già rifiutato offerte da 60 milioni di euro, e il prezzo per assicurarselo potrebbe superare questa soglia. L’interesse delle big non manca: Real Madrid e numerose squadre di Premier League (Chelsea e Newcastle su tutti) lo seguono con attenzione. Smit si prepara così a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo, pronto a compiere il grande salto nel calcio che conta.