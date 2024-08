Ufficiale Kesler-Hayden ha bisogno di giocare: l'Aston Villa lo cede in prestito al Preston NE

L'Aston Villa ha ceduto in prestito il terzino destro Kaine Kesler-Hayden in prestito secco al Preston NE, club che milita in Championship. Di seguito il comunicato con cui il club ha annunciato il suo acquisto a titolo temporaneo:

"Il Preston North End è lieto di annunciare l'arrivo di Kaine Kesler-Hayden in prestito per una stagione dall'Aston Villa. Il 21enne, che gioca come terzino, ha esperienza in ciascuna delle quattro principali divisioni inglesi, tra cui tre presenze in Premier League. Kaine indosserà la maglia numero 29 e giocherà direttamente la partita inaugurale della stagione dello Sky Bet Championship contro lo Sheffield United venerdì sera. Il difensore nato a Birmingham è entrato a far parte dell'Aston Villa Academy in giovane età e ha continuato a progredire fino a debuttare tra i professionisti nel gennaio 2021. Ha poi maturato esperienza nella EFL con lo Swindon Town, l'MK Dons, l'Huddersfield Town e, più di recente, il Plymouth Argyle. L'ex nazionale giovanile inglese è stato richiamato dall'Aston Villa per la seconda metà della stagione 2023/24 e ha collezionato tre presenze nella massima serie, oltre ad aver giocato la semifinale della UEFA Conference League".