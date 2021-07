Kiko Casilla verso il ritorno in Spagna: il portiere ex Real Madrid è a un passo dall'Elche

Kiko Casilla è pronto a tornare in Spagna. Come riferito da As, l'Elche è a un passo dal portiere cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. Il Leeds potrebbe risolvere il suo contratto e lasciarlo andare o cederlo in prestito con dirizzo di riscatto.