Koeman: "Barça o Bayern? Con Guardiola ho visto il miglior calcio degli ultimi 25 anni"

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alaves: "La partita di domani è più importante di quella contro il Paris Saint-Germain. Pensiamo partita per partita ed è importante vincere domani per arrivare al meglio alla sfida di martedì".

L'infortunio di Neymar: "Non è un giocatore dell'Alavés. Ne parleremo lunedì, non oggi".

Mercato: "Ho parlato con la dirigenza, ho detto loro che avevamo bisogno di una acquisto ma rispetto ogni decisione. Continueremo la stagione con quello che abbiamo a disposizione. Abbiamo avuto tante assenze e infortuni, ci mancano soprattutto i difensori e abbiamo problemi dietro".

Inchiesta su Piqué: "È un problema. A causa di queste affermazioni può essere squalificato, ma ha abbastanza esperienza per dire quello che vuole. Deve però stare attento perché ormai si crea un problema con poco. Puoi criticare, ma con rispetto. Solo così non possono farti nulla".

Il rigore su Jordi Alba: "È rigore, è dentro l'area. Non capisco perché il VAR non sia intervenuto, non mi sembrava così complicato. L'arbitro ha ravvisato il fallo, tutti mi hanno detto che era rigore. Possono sbagliarsi, ma devono metterci la faccia".

Dest, Pjanic e Braithwaite: "Decideremo domani. Non sono favorevole a rischiare gli infortunati. I giocatori devono recuperare bene, senza fretta".

Bayern o Barça: "Resto fedele al Barça di Guardiola, perché ha giocato il miglior calcio che abbia mai visto negli ultimi 25 anni".