Koeman rivela: "Durante la pausa incontri col presidente per la prossima stagione. Ma non parlo di Haaland"

Negli scorsi giorni Mino Raiola, agente di Erling Braut Haaland, ha incontrato diverse squadre per parlare del futuro del norvegese, tra cui il Barcellona del presidente Laporta. Nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Valladolid, il tecnico blaugrana Ronald Koeman è stato sottoposto ad una domanda proprio riguardante l'attaccante del Borussia Dortmund, a cui però ha preferito non rispondere: "Io e il presidente abbiamo sfruttato la pausa per organizzare alcune riunioni circa la stagione in corso e la prossima. Questa cosa succede in tutti i club del mondo, non solo da noi. Non parlerò di giocatori che non sono nostri. Non so se sia possibile ingaggiare o meno un grande giocatore. Abbiamo parlato di acquisti, ma è il presidente che decide perché conosce la situazione finanziaria del club. Non sono io a doverlo dire".