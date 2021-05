Koeman si sente scaricato dal Barça: "Mai parlato del futuro, nessuna comunicazione dal club"

Ronald Koeman e il Barcellona sono sempre più distanti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata de LaLiga, il tecnico blaugrana ha manifestato tutto il suo disappunto per la mancanza di comunicazione da parte della società: "Nell'ultima parte di stagione non ho più sentito la fiducia del Barcellona. Non abbiamo parlato del futuro. Credo ci possano essere dei dubbi a causa degli ultimi risultati, ma penso che dovremmo parlare. Capisco perfettamente dove mi trovo. In un club come il Barça, nonostante i cambiamenti fatti e quelli che continueremo a fare, devi vincere trofei. Io ho sempre accettato le mie responsabilità, in ogni conferenza, e sono stato a lungo l'unico portavoce di questa squadra. Ciò andrebbe riconosciuto... Invece non ho ricevuto alcuna comunicazione", lo sfogo del tecnico olandese.

