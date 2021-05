Koeman si vede ancora blaugrana: "Ultima col Barça? Il club me lo dica, ho un contratto"

Ronald Koeman si vede ancora al Barcellona nella prossima stagione. Intervenuto in conferenza stampa dopo l'ultimo turno di campionato, il tecnico olandese ha risposto così all'ennesima domanda sul suo futuro: "Non credo sia stata la mia ultima partita sulla panchina del Barça, ho un contratto anche per il prossimo anno. Io sono tranquillo, se il club ha deciso diversamente deve comunicarmelo. Quando per tanto tempo sei costretto a rispondere sempre alla stessa domanda, a un certo punto è normale che ti stanchi", le sue dichiarazioni.

