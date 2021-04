Koeman sul futuro di Messi: "Stiamo facendo di tutto per farlo restare per più anni"

Nella sua conferenza di presentazione alla sfida di domani tra Barcellona e Valladolid, il tecnico blaugrana Ronald Koeman è tornato sul tema Messi e sul suo futuro, ancora in bilico, ma con la volontà del club catalano di convincerlo a restare: "Il futuro di Messi è una questione molto importante, cerchiamo di fare del nostro meglio affinché Leo possa restare con noi per più anni. Al momento, però, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, su cui dobbiamo concentrare i nostri pensieri. Il futuro e cosa accadrà sta al presidente, e alla sua squadra di lavoro, io come allenatore e i calciatori come giocatori dobbiamo dare risposte dal punto di vista delle partite".