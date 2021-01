Kone al 'Gladbach, ci siamo: i tedeschi lo lasceranno al Tolosa in prestito fino a giugno

Apprezzato da Maldini, seguito da tempo dagli scout rossoneri. Kouadio Koné era il prescelto per rinforzare il centrocampo del Milan, messo a dura prova nella prima parte di stagione dall'infortunio di Ismael Bennacer e dalle defezioni di Sandro Tonali e Rade Krunic. Il classe 2001, però, non si metterà in mostra in Serie A, perché il Borussia Mönchengladbach ha raggiunto l'accordo con il Tolosa: il francese resterà in prestito in patria fino al termine della Ligue 2, cercando di riportare la sua squadra in massima serie, e poi si trasferirà in Germania. Costo dell'operazione intorno agli 11 milioni di euro, mentre la dirigenza del Diavolo si era fermata a 5-6 più bonus. Kone può essere un importante investimento, un tassello fondamentale vista la quasi certa cessione di Denis Zakaria in estate: lo svizzero piace a Manchester United e Bayern Monaco e sarà diffiicile trattenerlo.