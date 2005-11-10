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Kourfalidis si convince e vola in Grecia: ha firmato con l'Athens Kallithea FC

Kourfalidis si convince e vola in Grecia: ha firmato con l'Athens Kallithea FC TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Di Leonardo TuttoCagliari
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:02Calcio estero

Inizialmente avevo rifiutato l'offerta, cercando di rimanere in Italia, ma l'insistenza dei greci è stata premiata, e dopo la risoluzione con il Cosenza, Christos Kourfalidis ha sposato il progetto dell'Athens Kallithea FC.
Di seguito la nota:

"L'Athens Kallithea FC annuncia l'ingaggio del centrocampista Christos Kourfalidis, che aveva rescisso il suo contratto con il Cosenza.

Kourfalidis, 23 anni, ex nazionale greco Under-21, ha esordito in Serie A a soli 19 anni e ha collezionato 74 presenze in Serie B con Cagliari, Feralpisalò e Cosenza.

Nato a Salonicco, Kourfalidis è entrato a far parte del settore giovanile del Cagliari a 16 anni, scalando le gerarchie dalle giovanili Under-17 fino a diventare capitano della Primavera e approdare in prima squadra, debuttando in Coppa Italia contro il Cittadella nel dicembre 2021 e in Serie A contro la Fiorentina nel gennaio 2022.

Dopo la retrocessione del Cagliari dalla Serie A, Kourfalidis ha disputato 21 partite con un gol e tre assist nella stagione 2022/23, contribuendo all'immediata promozione in Serie A sotto la guida dell'allenatore Claudio Ranieri. Dopo la promozione in Serie A, Kourfalidis è stato ceduto in prestito al Feralpisalò, squadra di Serie B, per la stagione 2023/24, collezionando 29 presenze con tre gol e due assist. L'estate successiva, Kourfalidis è stato ceduto al Cosenza, dove ha disputato 24 partite nella stagione 2024/25. Nell'agosto del 2025, Kourfalidis ha subito la rottura del legamento crociato anteriore ed è tornato a far parte della rosa del Cosenza a partire dalla partita di campionato del 22 marzo 2026.

A livello internazionale, Kourfalidis ha collezionato 14 presenze con la nazionale greca Under-21 tra il 2022 e il 2024, realizzando un gol e tre assist.

Benvenuto, Christos".

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