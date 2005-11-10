Ufficiale Pochettino resterà ct degli Stati Uniti fino al 2030: prolungato il contratto

Mauricio Pochettino prolunga il proprio contratto con la nazionale degli Stati Uniti fino al 2030: il tecnico avrà un ruolo ancora più ampio.

La Federazione calcistica degli Stati Uniti ha ufficializzato il rinnovo di Mauricio Pochettino fino al 2030. L'accordo tra il commissario tecnico argentino e la US Soccer è stato raggiunto dopo mesi di trattative, proseguite anche all'indomani dell'eliminazione agli ottavi di finale dell'ultimo Mondiale. La federazione ha confermato la piena fiducia nell'ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea, che continuerà a guidare la nazionale maggiore con un incarico destinato ad ampliarsi anche oltre il campo.

Pochettino: "C'è un enorme potenziale da sviluppare"

Nel comunicato diffuso dalla federazione, Pochettino ha espresso entusiasmo per il nuovo accordo: "Ci è ormai chiaro che esiste un enorme potenziale per rendere il programma della nazionale maschile ancora più forte. La passione dimostrata dai tifosi durante i Mondiali non ha fatto altro che rafforzare la nostra convinzione in ciò che è possibile realizzare". Il tecnico argentino avrà anche un ruolo di supporto nello sviluppo del settore giovanile, della formazione degli allenatori e della crescita tecnica dell'intero movimento calcistico statunitense.

Fiducia confermata

La scelta della federazione arriva nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale, dove gli Stati Uniti, dopo un brillante cammino nella fase a gironi, sono stati nettamente sconfitti dal Belgio. La US Soccer, però, ha deciso di proseguire il progetto con Pochettino, confermandolo al centro del piano di crescita del calcio americano fino al 2030.