Kovac la coppia lancia Pellegri-Jovetic: prima da titolare in stagione per l'attaccante azzurro

vedi letture

Il Monaco di Nico Kovac affronta tra poco il Grenoble nel match valido per i trentaduesimi della Coppa di Francia. Nell'undici titolare scelto dal tecnico croato c'è un gradito ritorno, quello di Pietro Pellegri: per l'attaccante italiano è la prima volta dal 1'. Finora aveva giocato solo 13 spezzoni in campionato, 197' in totale. Accanto a lui ci sarà un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Stevan Jovetic. Ecco la formazione ufficiale:

Majecki; Aguilar, Disasi, Matsima, Ballo-Touré; Diop, Fabregas, Matazo; Millot; Jovetic, Pellegri.