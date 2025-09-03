Ufficiale Kurt Zouma riparte dalla Romania: il difensore ex Chelsea si trasferisce al Cluj

Il CFR Cluj piazza un colpo di grande prestigio per il calcio rumeno: Kurt Zouma è ufficialmente un nuovo giocatore della formazione vice-campione di Romania. L’annuncio è arrivato mercoledì sera attraverso i canali social del club, che ha accolto con entusiasmo il difensore francese, presentandolo come un innesto di assoluto livello per la propria retroguardia.

Classe 1994, Zouma vanta una carriera importante con oltre dieci anni di esperienza ad altissimi livelli. Cresciuto nel Saint-Etienne, si è affermato in Premier League con le maglie di Chelsea, Stoke City, Everton e, più recentemente, West Ham, con cui ha anche sollevato la Conference League nel 2023. Con i Blues ha conquistato due titoli nazionali e una Champions League, oltre ad aver indossato la maglia della nazionale francese in diverse occasioni.

Zouma, dunque, sceglie di rilanciarsi in un campionato meno blasonato ma competitivo, Un salto di qualità in difesa per il club rumeno, che aggiunge al proprio organico un difensore dall’esperienza internazionale e dal carisma riconosciuto.