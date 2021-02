"L'85% degli arbitri è di Madrid, come possono andare contro il Real?". Piqué rischia 12 turni

La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha aperto un procedimento contro Gerard Piqué e Manuel Vizcaíno, presidente del Cadice, per alcune dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana che mettono in discussione l'integrità della classe arbitrale. L'indagine potrebbe portare a una squalifica per il difensore del Barcellona da 4 a 12 partite. Ma cosa ha detto Piqué? Durante una diretta social, il centrale ha dichiarato che "l'85% degli arbitri è di Madrid. Come fanno a non fischiare a favore del Real?".