L'amaro record dell'Atletico: non prende gol dal Getafe da 17 partite. Ma interrompe la striscia di vittorie

vedi letture

C'è tanta amarezza nell'Atletico Madrid, che nonostante la superiorità numerica per tutta la seconda parte del secondo tempo e con il record di possesso palla (72.7%) che mancava dalla stagione 2005-06, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Getafe, che ha fatto un favore ai rivali del Real Madrid vincenti nel pomeriggio. L'Atletico, con il clean sheet di questa sera, scrive un record storico per la Liga: mai nessuno, infatti, era riuscito a mantenere la porta inviolata contro lo stesso avversario per diciassette gare di fila, numero raggiunto in serata dai colchoneros, che, però, hanno interrotto la striscia di vittorie consecutive contro la squadra di Bordalàs, che si ferma a quota tredici.