Ufficiale Gronbaek lascia il Genoa. Interrotto il prestito: il Rennes lo gira subito all'Amburgo

L'Amburgo mette a segno il terzo colpo del mercato invernale e rafforza il proprio reparto offensivo con Albert Gronbaek. Il 24enne attaccante danese arriva in prestito fino al termine della stagione dal Rennes e vestirà la maglia numero 23 dei Rothosen. Grönbaek lascia così il Genoa dopo pochi mesi: solo 6 presenze (perlopiù spezzoni) per un giocatore che non è riuscito a imporsi nel nostro campionato.

Il direttore sportivo Claus Costa ha sottolineato la versatilità del nuovo acquisto: "Albert è un giocatore creativo, con grande qualità tecnica, capace di ricoprire più ruoli offensivi: dal centrocampo offensivo alle mezze ali, fino al lato sinistro. Ha fiuto per il gol e una forte attitudine al lavoro senza palla. È motivato a ritrovare il suo miglior livello e faremo il possibile per supportarlo".

Il giocatore si è detto entusiasta della nuova avventura: "L'Amburgo è un club enorme e i tifosi sono incredibili. Sono molto felice del trasferimento e motivato a contribuire con gol e assist. Ho parlato a lungo con Claus Costa e Merlin Polzin e sono convinto di poter adattarmi rapidamente al sistema della squadra". Nato il 23 maggio 2001 a Risskov, Grönbaek è cresciuto nel settore giovanile dell’Aarhus, facendo il salto in prima squadra nella stagione 2022/23. Dopo un’esperienza al FK Bodö/Glimt in Norvegia, nell’estate 2024 è passato al Rennes, con cui ha disputato 18 gare ufficiali (2 gol e 1 assist), prima di due prestiti consecutivi al Southampton e al Genoa. A livello internazionale, il danese ha già collezionato otto presenze con la nazionale maggiore e un gol dal suo debutto nel settembre 2024.