Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Gronbaek lascia il Genoa. Interrotto il prestito: il Rennes lo gira subito all'Amburgo

Gronbaek lascia il Genoa. Interrotto il prestito: il Rennes lo gira subito all'AmburgoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:24Serie A
Michele Pavese

L'Amburgo mette a segno il terzo colpo del mercato invernale e rafforza il proprio reparto offensivo con Albert Gronbaek. Il 24enne attaccante danese arriva in prestito fino al termine della stagione dal Rennes e vestirà la maglia numero 23 dei Rothosen. Grönbaek lascia così il Genoa dopo pochi mesi: solo 6 presenze (perlopiù spezzoni) per un giocatore che non è riuscito a imporsi nel nostro campionato.

Il direttore sportivo Claus Costa ha sottolineato la versatilità del nuovo acquisto: "Albert è un giocatore creativo, con grande qualità tecnica, capace di ricoprire più ruoli offensivi: dal centrocampo offensivo alle mezze ali, fino al lato sinistro. Ha fiuto per il gol e una forte attitudine al lavoro senza palla. È motivato a ritrovare il suo miglior livello e faremo il possibile per supportarlo".

Il giocatore si è detto entusiasta della nuova avventura: "L'Amburgo è un club enorme e i tifosi sono incredibili. Sono molto felice del trasferimento e motivato a contribuire con gol e assist. Ho parlato a lungo con Claus Costa e Merlin Polzin e sono convinto di poter adattarmi rapidamente al sistema della squadra". Nato il 23 maggio 2001 a Risskov, Grönbaek è cresciuto nel settore giovanile dell’Aarhus, facendo il salto in prima squadra nella stagione 2022/23. Dopo un’esperienza al FK Bodö/Glimt in Norvegia, nell’estate 2024 è passato al Rennes, con cui ha disputato 18 gare ufficiali (2 gol e 1 assist), prima di due prestiti consecutivi al Southampton e al Genoa. A livello internazionale, il danese ha già collezionato otto presenze con la nazionale maggiore e un gol dal suo debutto nel settembre 2024.

Articoli correlati
Genoa, solo sei presenze in rossoblù per Gronbaek: un'avventura di fatto mai iniziata... Genoa, solo sei presenze in rossoblù per Gronbaek: un'avventura di fatto mai iniziata
Genoa, Gronbaek torna al Rennes e firma con l'Amburgo: ieri è arrivato in Germania... Genoa, Gronbaek torna al Rennes e firma con l'Amburgo: ieri è arrivato in Germania
Genoa, solo sei presenze per Gronbaek. Il norvegese verso il rientro al Rennes: il... Genoa, solo sei presenze per Gronbaek. Il norvegese verso il rientro al Rennes: il punto
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti: " Mi piace questo periodo che stiamo per affrontare" Live TMWJuventus, Spalletti: " Mi piace questo periodo che stiamo per affrontare"
Polverosi sui playoff: "Voliamo bassi e giochiamoli come finali. Due aspetti da tener... Polverosi sui playoff: "Voliamo bassi e giochiamoli come finali. Due aspetti da tener di conto"
Parma, a breve Carlos Cuesta presenterà la sfida contro la Juve Live TMWParma, a breve Carlos Cuesta presenterà la sfida contro la Juve
Lecce, Di Francesco in sala stampa presenta la trasferta contro il Torino Live TMWLecce, Di Francesco in sala stampa presenta la trasferta contro il Torino
Anche Parma e Torino monitorano il giovane esterno Zakaria Ariss del Bastia TMWAnche Parma e Torino monitorano il giovane esterno Zakaria Ariss del Bastia
Sassuolo, una vittoria per fare il salto: la parte sinistra della classifica dista... Sassuolo, una vittoria per fare il salto: la parte sinistra della classifica dista solo tre punti
Juventus, Spalletti chiede di più al suo pupillo: "Yildiz può migliorare sui calci... Juventus, Spalletti chiede di più al suo pupillo: "Yildiz può migliorare sui calci di punizione"
Vaciago: "Juventus, nervosismo di Spalletti più comprensibile dell'immobilismo sul... Vaciago: "Juventus, nervosismo di Spalletti più comprensibile dell'immobilismo sul mercato"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
5 Il bomber manda nuovi segnali alla Juve, Tuttosport in apertura: "Kolo: fino alla fine"
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.1 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.2 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
Immagine top news n.3 Mateta-Milan, operazione da 35 milioni. Contratto fino al 2030: si lavora per chiudere
Immagine top news n.4 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Immagine top news n.5 Champions League, sorteggiate le 3 avversarie delle italiane: date e orari del playoff
Immagine top news n.6 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Un Olimpico semi-vuoto, 5 gol in 100 minuti e lo sfogo di Sarri: cosa ci lascia Lazio-Genoa 3-2
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Di Francesco in sala stampa presenta la trasferta contro il Torino
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, una vittoria per fare il salto: la parte sinistra della classifica dista solo tre punti
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti chiede di più al suo pupillo: "Yildiz può migliorare sui calci di punizione"
Immagine news Serie A n.4 Vaciago: "Juventus, nervosismo di Spalletti più comprensibile dell'immobilismo sul mercato"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Como, c'è la data del recupero: si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20.45
Immagine news Serie A n.6 Genoa, solo sei presenze in rossoblù per Gronbaek: un'avventura di fatto mai iniziata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente
Immagine news Serie B n.2 Pescara, domani l'ufficialità dell'arrivo di Acampora. Contratto fino a giugno con opzione
Immagine news Serie B n.3 Quando segna Artistico lo Spezia vince: 12 punti grazie al gol del centravanti degli Aquilotti
Immagine news Serie B n.4 Arrivano i derby: Sampdoria e Entella come all'andata, doppia sfida ligure per lo Spezia
Immagine news Serie B n.5 Pucino: "Il Bari ha dimostrato di essere vivo. Mister Longo ci può dare una grossa mano"
Immagine news Serie B n.6 Lazio, Alessandro Milani verso l'interruzione del prestito all'Avellino. Lo aspetta il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia si prepara al Verre-tris? Primi contatti tra il club e il centrocampista svincolato
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Immagine news Serie C n.4 Di Carlo: "Un nuovo Gubbio, una nuova versione. Entusiasmo ritrovato, tutti compatti"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Zauri mette in guardia i suoi per il Pontedera: "Guai a non farci trovare pronti"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 24ª giornata: undici partite in programma oggi. Occhi puntati sul Catania
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping